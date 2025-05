Stand: 14.05.2025 15:00 Uhr Nordischer Klang Greifswald: Island wirkte als Publikumsmagnet

Mehr als 9000 Besucher und Besucherinnen haben in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Lesungen, Konzerte, Ausstellungen sowie wissenschaftliche Symposien des Festivals Nordischer Klang besucht. An den zehn Tagen sind Künstler und Musikerinnen aus vielen nordischen Ländern nach Greifswald gekommen. Die Kultur Islands stand dabei im Mittelpunkt. Höhepunkte des Nordischer Klang waren zum einen die Konzerte der dänischen Jazz-Sängerin Sinne Eeg, die mit der schwedischen "Monday Night BigBand" das Festival eröffnete und zum anderen das Konzert der Isländerin Stína Ágústsdóttir. Zu diesem Konzert war auch der isländische Kultur-Minister angereist. Der Nordische Klang wurde 1991 gegründet und gilt als eines der wichtigsten Festivals für nordische Kultur in Deutschland. Unterstützt wird das Kulturfestival auch vom NDR.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 14.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald