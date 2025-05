Stand: 14.05.2025 16:22 Uhr Mehrere Angriffe auf Polizisten in Rostock

Bei unterschiedlichen Einsätzen in Rostock sollen Tatverdächtige jeweils Polizisten angegriffen haben. So wurde die Polizei am Mittwoch, nach eigenen Angabend, in die Kröpeliner-Tor-Vorstadt gerufen, nachdem ein Streit eskalierte und körperlich wurde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, trat eine 33-Jährige einen Beamten gegen den Oberschenkel und beleidigte ihn mehrfach. Da gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag, sei sie in eine Justizvollzugsanstalt gekommen, so eine Sprecherin der Polizei.

Mann verteilt Kopfnüsse und Fußtritte in Lütten Klein

Ebenfalls am Mittwoch war die Polizei im Rostocker Stadtteil Lütten Klein im Einsatz, weil ein 29-Jähriger in einer Bäckerei Gegenstände gegen die Scheibe geworfen haben soll. Laut Polizei hat er auch das Personal belästigt und angegriffen. Als die Beamten eintrafen, habe sich der Tatverdächtige uneinsichtig gezeigt. Als er die Polizisten angriff, brachten sie den Mann zu Boden und fixierten ihn. Dabei habe der Tatverdächtige Kopfnüsse und Fußtritte ausgeteilt, so die Polizei. Offensichtlich habe der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gestanden, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Nun muss er sich wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

