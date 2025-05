Podcast über Villa Baltic: Darum bewegt diese Folge ganz Kühlungsborn Stand: 14.05.2025 16:14 Uhr Seit Jahren berichtet der NDR MV über den Verfall und die mögliche Sanierung der Villa Baltic in Kühlungsborn. Das Thema ruft viele emotionale Reaktionen hervor.

Dieses Thema sorgt für besonders viele Diskussionen in Kühlungsborn und an der Ostseeküste: Immer, wenn der NDR in MV über die Villa Baltic in Kühlungsborn berichtet, erreichen die Reporterinnen und Reporter aufwallende Reaktionen aus dem Ostseebad. "Ich finde es unerträglich, wie die Berichterstattung über den Werdegang der Villa Baltic erfolgt", schreibt zum Beispiel ein Kühlungsborner per Mail. Er erwartet mehr Kritik am Investor. "Kühlungsborn ist nicht zu verstehen…", findet hingegen ein Instagram-Nutzer unter einem NDR MV Posting. Kaum ein anderes Thema ruft so viele Zuschriften mit unterschiedlichen Meinungen an das NDR Ostseestudio Rostock hervor. Die jüngste Podcastfolge von MV im Fokus beleuchtet ausführlich, wie Investor, Lokalpolitik und Interessenvertreter um die Zukunft des Hauses ringen - und weshalb das ehemals prunkvolle Gebäude seit mehr als 35 Jahren verfällt. Auch auf diese Berichterstattung gab es viel Feedback.

Emotionale Kommentare auf Instagram und Facebook

Wie sehr das Thema polarisiert, bekommt der NDR MV in vielen Kommentaren in den sozialen Medien zu spüren. Unter den NDR Postings, die auf den neuen Podcast aufmerksam machen, schreibt zum Beispiel eine Userin:

Ich habe da meinen 21. Geburtstag drinnen gefeiert. Ist ne Weile her. Was war das für eine Pracht damals. Kühlungsborn sollte sich schämen, solch ein historisches Gebäude so verfallen zu lassen. Allerdings kann ich auch verstehen, wenn man vorsichtig ist mit "Investoren". Hätte die Stadt selbst nicht eventuell das Gebäude sanieren und vermarkten können? Intsagramaccount inselromantik_ruegen

Viele andere Kommentare auf Instagram und Facebook bedauern den Verfall der Villa: "Eigentlich ein so schönes Gebäude", schreibt Userin luise_ostsee. Nutzerin karinegal findet es "ewig schade drum". Auf Facebook kommentiert Alexandra Ritter: "Sehr traurig. So ein wunderschönes Gebäude. Nur weil die Leute sich nicht einig werden können. Das ist echt armselig für das ansonsten wunderbare Kühlungsborn." Andere Kommentare hingegen kritisieren die Hotelpläne: "Dieses „Konzept“ bestand darin, dass nebenan das drölfzigste Hotel gebaut werden sollte. Davon hat Kühlungsborn nun wirklich mehr als genug", schreibt Jens Barkhorn in die Facebook-Kommentarspalte. Und Enrico Schlegel meint: "Das Ding ist doch eh nicht mehr zu retten, also Schrott."

Kritik und erschwerte Arbeit für Reporter

Regelmäßig werden Reporter vom NDR gebeten, die Stadtvertretersitzung zu verlassen, beziehungsweise nicht mit der Kamera zu begleiten. Denn: Entscheidet sich mindestens ein Viertel der 20 Stadtvertreter für den Ausschluss der Medien, muss unser Kamerateam den Saal verlassen. Seit Dezember 2024 ist das jedes Mal der Fall, wenn über die Zukunft der Villa Baltic abgestimmt wird. Auch war es zuletzt nicht möglich, ein aktuelles Interview mit der Bürgermeisterin zu bekommen. Reporter berichten teilweise auch von persönlichen Anfeindungen und Beleidigungen in Zuschriften. Gleichzeitig erhalten sie auch Dank und Wertschätzung für die Berichterstattung. Konstruktive Kritik ist beim NDR MV jederzeit erwünscht und willkommen.

