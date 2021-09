Vorpommern-Greifswald: Ab Mittwoch verschärfte Corona-Regeln Stand: 28.09.2021 17:41 Uhr In den Schulen im Landkreis Vorpommern-Greifswald gilt von Mittwoch an (29. September) im Unterricht wieder Maskenpflicht. Auch in Horten müssen Beschäftigte und Kinder in Innenräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Die verschärften Maßnahmen werden notwendig, weil im Landkreis die risikogewichtete Stufenkarte der Corona-Ampel den dritten Tag in Folge auf "Gelb" steht, wie der Landkreis am Dienstagnachmittag bestätigte. Von Donnerstag an treten dann weitere Regelungen in Kraft. So müsse unter anderem die Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Kultur- und Sporteinrichtungen weitergehende Testerfordernisse im Innenbereich umsetzen. Der Zutritt zu Diskotheken und anderen Tanzveranstaltungen ist demnach nur nach Vorlage eines negativen PCR-Tests erlaubt.

Ausnahmen für Geimpfte, Genesene und Kinder

Ausgenommen von den Testerfordernissen bleiben vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter sechs Jahren. Regelmäßig getestete Schülerinnen und Schüler müssen nur bei Tanzveranstaltungen einen PCR-Test nachweisen. Die Regelungen gelten so lange, bis der Landkreis wieder gemäß der Corona-Ampel an fünf aufeinander folgenden Tagen "grün" eingestuft wird.

Auch im Landkreis Rostock gelten von Mittwoch an verschärfte Regeln.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Hamburger Kinder leiden besonders stark Die Pandemie setzt laut einer Studie den 11- bis 17-Jährigen in der Hansestadt im bundesweiten Vergleich besonders zu. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.09.2021 | 18:00 Uhr