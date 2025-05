Stand: 14.05.2025 17:10 Uhr Vielank: 75-jähriger Autofahrer nach Sekundenschlaf verletzt

Am Mittwochmorgen kam es auf der Landstraße bei Vielank im Landkreis Ludwigslust-Parchim zu einem Unfall. Ein 75-jähriger Autofahrer kam zwischen Volzrade und Vielank von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Sein Wagen blieb schließlich auf dem Dach in einem Feld liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Während der Bergung war die Straße zeitweise voll gesperrt. Der Mann gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim