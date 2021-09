Vermehrt Verkehrsunfälle durch Handy-Ablenkung in MV Stand: 08.09.2021 05:48 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern kommt es aktuell vermehrt zu Verkehrsunfällen, bei denen die Ablenkung durch Smartphones eine wesentliche Rolle spielt. Die Polizei warnt darum eindringlich vor dieser Gefahr.

Die Polizei appelliert an Autofahrer, während der Fahrt nicht auf das Handy zu gucken. Sie registriert aktuell eine Häufung von Unfällen, bei denen der Fahrer vermutlich durch ein Smartphone abgelenkt gewesen ist. Auch der NDR weist mit der Aktion "Kopf hoch. Das Hndy kann warten." seit Jahren auf die Gefahr durch Handynutzung im Straßenverkehr hin.

VIDEO: Die letzte Nachricht (1 Min)

15 Verletzte innerhalb einer Woche

Eine statistische Zahl, wie häufig es zu solchen Unfällen kommt, nennt die Polizei nicht. Jedoch weisen die Beamten darauf hin, dass allein innerhalb einer Woche 15 Menschen bei Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern verletzt wurden, die vermutlich durch diese Form der Ablenkung zustande gekommen sind.

Moment der Unaufmerksamkeit hat Folgen

Erst am Dienstag ist eine Autofahrerin in Dettmannsdorf (Landkreises Vorpommern-Rügen) mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Sie wurde schwer verletzt. Die Frau sei durch das Klingeln ihres Handys abgelenkt gewesen. Das Gefährliche: Wer auf sein Handy guckt, fährt in diesem Moment im Blindflug. Fünf Sekunden bei 50 km/h bedeuten, dass man 70 Meter fährt, ohne zu sehen, was auf der Straße passiert.

