Vandalismus an Schule in Parchim - 50.000 Euro Schaden Stand: 30.01.2023 05:19 Uhr In Parchim haben Unbekannte am Wochenende am Friedrich-Franz-Gymnasium randaliert. Laut der Polizei wurden mehrere Fensterscheiben beschädigt und Graffiti gesprüht.

"Gemeinschädliche Sachbeschädigung" heißt das, was am Sonntagabend an einem Schulgebäude in Parchim festgestellt wurde, im Amtsdeutsch. Bisher unbekannte Täter haben hier an der hell verputzen Fassade mit Graffiti-Schmierereien einen hohen Sachschaden verursacht. Zudem wurden mehrere Scheiben zerstört. Die Polizei in Parchim schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro. Der Verdacht, die Täter könnten sich Zugang zum Schulgebäude verschafft und auch von innen gewütet haben, bestätigte sich nicht. Mehrere Polizeibeamte überprüften das Areal und das Innere des Schulgebäudes noch am Abend.

Polizei bittet um Hinweise

Inzwischen hat der Hausmeister die zerschlagenen Fenster provisorisch mit Folie abgedichtet. Einzelne Räume des Friedrich-Franz-Gymnasiums in Parchim sind nach Angaben der Polizei im Moment nicht nutzbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus , dass der oder die Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend zugeschlagen haben. Die Beamten bitten um Hinweise zur Tat. Wer etwas bemerkt hat, könne sich direkt an die Polizei in Parchim oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. Die Hinweise würden zudem über die Internetwache der Landespolizei MV weitergeleitet können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.01.2023 | 06:00 Uhr