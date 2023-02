Valluhn: Auto kommt von Straße ab - drei Tote Stand: 18.02.2023 17:05 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall in Valluhn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Sonnabend drei Menschen ums Leben gekommen, zwei wurden verletzt. Ein mit fünf Personen besetztes Auto war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen Mittag der 31-jährige Fahrer mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarben drei Fahrzeuginsassen noch an der Unfallstelle. Zwei weitere - darunter der Fahrer - wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

Ermittlungen dauern an

Ein Alkohol- und Drogentest zeigte laut Polizei keine auffälligen Ergebnisse. Während des Rettungseinsatzes wurde die Straße voll gesperrt. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang. Auch ein Gutachter der Dekra wurde eingeschaltet. Die Ermittlungen zur Herkunft der Verstorbenen dauerten am Nachmittag noch an, so die Polizei.

