Stand: 29.04.2025 17:03 Uhr Nach Raub am Marienplatz: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach einem Raubüberfall am Schweriner Marienplatz sitzt der 42-jährige Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Der Mann hatte am Montag gegen Mittag an der Kasse eines Geschäfts Bargeld gefordert und war daraufhin geflüchtet. Polizisten konnten ihn wenige Minuten später in der Nähe des Tatorts bereits stellen und festnehmen. Sie fanden ein Messer bei ihm. Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen den Mann, sodass die Staatsanwaltschaft Schwerin jetzt einen Haftbefehl erlassen hat. Verletzt wurde bei Vorfall am Montag niemand.

