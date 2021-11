Unimedizin Rostock muss weitere Corona-Station öffnen Stand: 09.11.2021 15:26 Uhr Angesichts der steigenden Zahl der Corona-Neu-Infektionen reagiert die größte Klinik in Mecklenburg-Vorpommern. Die Unimedizin Rostock öffnet eine weitere Station, auf der Infizierte behandelt werden. Ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich täglich testen lassen.

Bislang hatte die Unimedizin eine Corona-Station mit 28 Betten, nun ist eine weitere Station zur Covid-Station erklärt worden - mit nochmals mehr als 20 Betten, wie der Leiter der Klinik für Innere Medizin, Dr. Micha Löbermann, am Dienstag erklärte: "Von den Zahlen, die wir jetzt haben, mit Patienten, die positiv sind, sind fünfmal so viele Nicht-Geimpfte wie Geimpfte." Die Geimpften hätten leichte Verläufe, so Löbermann weiter. Die Unimedizin Rostock hofft, mit diesen neuen Kapazitäten in den kommenden Tagen Patienten gut versorgen zu können.

Klinik schätzt, dass jeder zehnte Mitarbeiter nicht geimpft ist

Außerdem müssen sich wegen der steigenden Infektionszahlen ab sofort alle ungeimpften Mitarbeiter der Unimedizin Rostock täglich vor Dienstantritt testen lassen. Etwa zehn Prozent der Beschäftigten sind nach Schätzungen der Unimedizin nicht gegen Covid-19 geimpft. Alle anderen Mitarbeiter können sich ebenfalls täglich testen, müssen es aber nicht.

Steigende Patientenzahlen, erste Besuchsverbote

Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern war kürzlich erstmals in diesem Herbst über die Marke von 100 gestiegen. Sie liegt aber noch deutlich unter den Höchstständen von vor einem Jahr, als noch fast 300 Covid-Patienten in den Kliniken im Nordosten behandelt worden waren. Wegen der steigenden Zahlen sind in einigen kleineren Kliniken in MV - wie etwa in Karlsburg, Teterow und Grevesmühlen - Besuchsverbote eingeführt worden.

