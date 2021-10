Ungeimpftes Personal: Drei Tote bei Corona-Ausbruch in Pflegeheim Stand: 19.10.2021 12:00 Uhr In einem Pflegeheim in Bad Doberan sind nach NDR Recherchen drei Menschen infolge eines Corona-Ausbruchs gestorben, der durch ungeimpftes Pflegepersonal ins Heim getragen wurde.

Insgesamt wurden in dem von der Volkssolidarität betriebenen Seniorenzentrum am Tempelberg den Recherchen zufolge in den vergangenen Tagen 75 Corona-Fälle registriert - 51 davon unter Bewohnern, 24 unter Pflegekräften. Damit waren fast zwei Drittel der in dem Heim lebenden Menschen infiziert. Da die meisten geimpft waren, gibt es vorwiegend milde Verläufe. Acht Menschen mussten jedoch ins Krankenhaus, drei von ihnen starben.

Heimleitung spricht von dramatischer Lage

Offenbar ist die Impfquote unter den Pflegekräften gering: 15 der infizierten Beschäftigten haben den Recherchen zufolge keinen Impfschutz, eine dieser Personen hat das Virus offenbar ins Heim getragen. Heimleiterin Jolanta Armbrecht sagte NDR 1 Radio MV, man habe die Mitarbeiter immer wieder auf die Vorteile einer Impfung hingewiesen, aber es gebe keine Pflicht. Die Lage im Heim sei nach dem Ausbruch teilweise dramatisch gewesen.

Mehr Informationen zu dem Ausbruch in Kürze.

