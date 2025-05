Stand: 01.05.2025 10:19 Uhr Schleusenwärter für die Mecklenburgische Seenplatte gesucht

Die Schleusen der Müritz-Havel-Wasserstraße und die Schleuse Wesenberg an der Oberen-Havel-Wasserstraße werden auch im Sommer 2025 mit Unterstützung aus der Privatwirtschaft im Zwei-Schicht-Betrieb geöffnet sein. Wie schon in der Saison 2024 hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel die Firma Kuhnle-Tours beauftragt, Schleusenwärter auszubilden, die befristet zum Einsatz kommen. Im Vorjahr hatte der Mangel an Schleusenwärtern für verkürzte Öffnungszeiten gesorgt. Besonders betroffen waren die Schleusen Mirow, Diemitz, Canow und Strasen, die zu den am stärksten genutzten Schleusen im Bundesgebiet gehören, sowie Wesenberg (alle Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Anders als viele andere Schleusen an den Wasserstraßen zwischen Elbe und Oder werden diese Schleusen allesamt von Schleusenwärtern bedient und nicht automatisch gesteuert. Die Ausbildung der Quereinsteiger findet Ende Mai statt. Sie sollen während der Hauptsaison von Juni bis August unterstützend zum Einsatz kommen.

