Unfall mit Gefahrgut-Lkw: A24 in beide Richtungen wieder frei

Stand: 24.02.2023 13:01 Uhr

Ein Gefahrgut-Lkw ist am Donnerstagmittag auf der A24 zwischen Suckow und Neustadt-Glewe in die Leitplanke gefahren. Gas strömte aus. Seit Freitagmittag rollt der Verkehr wieder in beide Fahrtrichtungen.