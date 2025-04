Stand: 29.04.2025 18:18 Uhr Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige in Malchin

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen eine 28 Jahre alte Frau und zwei männliche Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie sollen am Montagabend in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in einem Einkaufsmarkt gestohlen und randaliert haben. Außerdem sollen sie eine Mitarbeiterin bedroht haben. Die drei Tatverdächtigen waren zunächst geflüchtet. Die Beamten konnten sie jedoch mit Hilfe von Hinweisen von Zeugen stellen. Der 16-jährige Verdächtige war alkoholisiert. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,94 Promille bei ihm. Die Ermittlungen ergaben, dass die drei auch für weitere Straftaten wie Einbrüche und Diebstähle in der jüngeren Vergangenheit in Malchin verantwortlich sein könnten.

