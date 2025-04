Stand: 29.04.2025 16:43 Uhr Autofahrer bremsen brennenden Schülerbus aus

Aufmerksame Autofahrer haben am Dienstag in Rostock bei einem Schülerbus während der Fahrt Feuer unter dem Wagen festgestellt und diesen ausgebremst. Der überraschte Transporter-Fahrer hatte die Flammen bis dahin selbst nicht wahrgenommen und konnte durch das couragierte Eingreifen rechtzeitig seinen Schülerbus abstellen und verlassen. Wenig später brannte das gesamte Fahrzeug vollständig aus. Nach bisherigen Informationen war der Fahrer des Schulbus-Transporters gegen 9.30 Uhr mit leuchtender Öl-Warnlampe ohne Fahrgäste unterwegs in Richtung einer Werkstatt. An der Kreuzung zum Kolumbusring gab es offenbar eine laute Verpuffung am Fahrzeug. Da der Transporter-Fahrer jedoch keinen Zusammenhang zu seinem Wagen sah, fuhr er zunächst in den Schmarler Damm in Richtung Hundsburgallee weiter. Anderen Pkw-Fahrern fiel plötzlich auf, dass unter dem Motorraum des Transporters Flammen zu sehen waren. Sie bremsten den Transporter aus und zwangen den Fahrer so, sein Fahrzeug anzuhalten. Verletzt wurde niemand. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 29.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock