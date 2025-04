Stand: 29.04.2025 18:07 Uhr Jahresempfang der Hochschule Wismar: Rektor kritisiert Finanzierung

Der Rektor der Wismarer Hochschule kritisiert die aktuelle Hochschulfinanzierung des Landes. Auf dem Jahresempfang seiner Hochschule bezeichnete er die als bestenfalls "auskömmliche Wassersuppe". Einmal im Jahr lädt die Hochschule zum Jahresempfang. Etwa 100 Besucher waren am Dienstagnachmittag dabei - unter ihnen neben dem Bürgermeister, Bürgerschaftsmitgliedern und Landtagsabgeordneten auch die Staatssekretärin für Wissenschaft Susanne Bowen. An sie gewandt beschrieb Rektor Bodo Wiegand-Hoffmeister, dass die Finanzierung der Hochschulen im Land sich im deutschlandweiten Vergleich am unteren Rand bewege. Während andere Bundesländer wie zum Beispiel Baden-Württemberg besonders in diesen schwierigen Zeiten in Wissenschaft investiere, tue Mecklenburg-Vorpommern das nicht, so Wiegand-Hoffmeister. Auf diese Kritik wollte die Staatssekretärin nicht öffentlich eingehen.

"Leben in interessanten Zeiten"

Während des Jahresempfanges ging es immer wieder um die "interessanten Zeiten", in denen wir leben würden. Rektor und Staatssekretärin waren sich in einer Sache einig: Artikel 5 des Grundgesetzes sei aktuell bedroht. Darin ist die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie die Kunstfreiheit festgelegt.

