Umsetzung der Impfpflicht bringt Gesundheitsämter an ihre Grenzen Stand: 26.01.2022 14:35 Uhr Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern sehen sich nicht in der Lage, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht zu kontrollieren. Probleme sieht auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Gesundheitsministerin Drese hat auf die Kritik reagiert.

Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern sind seit Monaten am Limit. Ab März sollen sie auch noch die Mitte Dezember beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht durchsetzen und kontrollieren. Zuerst hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Hände gehoben, nun sagt auch der Landkreistag: Das ist nicht zu schaffen. So steht es in einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Gesundheitsämter können Impfpflicht nicht kontrollieren

Demnach sehen sich die Gesundheitsämter im Nordosten nicht in der Lage, die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen, Behinderteneinrichtungen und Pflege zu kontrollieren. Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sei ein ganzer Aufgabenkatalog für die Gesundheitsämter vorgesehen, so der Geschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes, Matthias Köpp. Sie sollen ungeimpften Mitarbeitern in den Einrichtungen Tätigkeitsverbote aussprechen und Bußgeldverfahren einleiten. Der Sektor habe im Nordosten etwa 70.000 Beschäftigte, sagte Köpp. Wie viele von ihnen noch ungeimpft sind, sei unklar.

Vorpommern-Greifswald kann Impfpflicht nicht durchsetzen

Ähnliche Kritik kam vom Landkreis Vorpommern-Greifswald. Am Mittwochvormittag hieß es, für die Durchsetzung der Impfpflicht für Mitarbeiter von Pflegeheimen und Krankenhäusern fehlten schlichtweg die Kapazitäten. Das Gesundheitsamt und die Kreisverwaltung seien bereits seit zwei Jahren völlig ausgelastet mit den Corona-bedingten Maßnahmen, sagte Landkreissprecher Achim Froitzheim. Zusätzliche Aufgaben, wie die Kontrolle und Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, könne der Kreis nicht mehr erfüllen. Man wolle die berufsbezogene Impfpflicht umsetzen, hieß es vom Kreis. Man warte jetzt auf noch ausstehende konkrete Handlungsanweisungen zur Umsetzung.

Kreis rechnet mit einem Fünftel Ungeimpfter

Nach Rückmeldungen aus Alten- und Pflegeheimen in Vorpommern-Greifswald, die der Heimaufsicht des Landkreises unterliegen, gehe man davon aus, dass etwa 20 Prozent der Mitarbeitenden noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Landrat Michael Sack (CDU), erklärte in dem Zusammenhang, weiterhin alle Bemühungen zu unterstützen, um eine hohe Impfquote zu erreichen. "Je mehr Menschen geimpft sind, einrichtungsbezogen oder nicht, desto besser", sagte Sack.

Ministerin Drese zeigt Verständnis

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese reagierte auf die Kritik: "Ich habe großes Verständnis dafür, die Gesundheitsämter sind sehr belastet, aber Bundesgesetze sind auch in Mecklenburg-Vorpommern umzusetzen", sagte Gesundheitsministerin Drese NDR 1 Radio MV. Das Ministerium sei in regelmäßigem Austausch mit der kommunalen Ebene und versuche so gut es geht zu helfen.

Trotz zusätzlicher Stellen hohe Belastung

Es hat der Ministerin zufolge auch schon zusätzliche Stellen für den öffentlichen Gesundheitsdienst gegeben. "Nichtsdestotrotz weiß ich, dass die Belastung gerade jetzt in der anschwellenden Omikron-Welle in den Gesundheitsämter besonders hoch ist." Von der Landesebene würde die Arbeit der Gesundheitsämter erleichtert, "aber es wird sich nicht verhindern lassen, dass während der Pandemie in einer so großen Welle bei der viele Zahlen zu melden sind, viele Anrufe zu tätigen sind, das Gesundheitsamt besonders belastet ist", so Drese weiter.

Die Corona-Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal tritt am 15. März in Kraft.

