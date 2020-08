Stand: 25.08.2020 18:04 Uhr - NDR 1 Radio MV

Tote in der Ostsee: Polizei veröffentlicht Foto

Der Fund einer Toten am vergangenen Wochenende in der Ostsee vor Prerow gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Die Ermittler suchen noch immer nach Hinweisen zur Identität der Frau. Sie haben dazu am Dienstag ein Bild der Leiche veröffentlicht, um mögliche Angehörige zu finden. Das unverfremdete Foto zeigt die Polizei auf ihrer Internetseite.

Polizei schließt Straftat nicht aus

Eine Obduktion des Leichnams habe noch kein eindeutiges Ergebnis zu den Todesumständen gebracht, so eine Polizeisprecherin. Eine Straftat könne bisher nicht ausgeschlossen worden. Angaben zur Todesursache sollen aus Pietätsgründen und mit Rücksicht auf die Ermittlungen nicht veröffentlicht werden. Das Opfer ist etwa 1,60 Meter groß, von kräftiger Gestalt, hat rot gefärbte Haare und rot lackierte Zehnägel.

Spaziergänger entdeckt Leiche in der Ostsee

Ein Strandspaziergänger hatte die etwa 60 bis 70 Jahre alte Frau am Sonnabendmorgen am Weststrand von Prerow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst leblos in der Ostsee gesehen. Sie habe vermutlich nur wenige Stunden im Wasser gelegen, stellten Mediziner fest. Die Frau habe keine Badebekleidung, sondern nur ein Kleidungsoberteil und eine drahtartige Halskette getragen. In der Nähe der Fundstelle waren ein lilafarbenes Badetuch und ein Strohhut gefunden worden, die der Frau zugerechnet werden. Hinweise nimmt die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 / 672 - 24 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweisgeber können sich auch über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.08.2020 | 19:00 Uhr