Stand: 15.07.2019 16:29 Uhr

Tote Maria aus Zinnowitz: Mord-Anklage erhoben

Im Fall der getöteten Maria aus Zinnowitz hat die Staatsanwaltschaft Stralsund nach aufwendigen Ermittlungen Anklage gegen zwei Bekannte der jungen Frau erhoben. Nach Angaben eines Sprechers der Behörde sollen sich die zwei jungen Männer im vergangenen März zu der Tat verabredet und die junge Frau getötet haben.

Staatsanwaltschaft: Tatmotiv "Mordlust"

Die Staatsanwaltschaft wirft den 19 und 21 Jahre alten Männern "gemeinschaftlichen Mord aus Mordlust" vor. Nach Ansicht der Behörde hätten sich die Angeklagten das Opfer genau ausgesucht, um zu sehen, "wie ein Mensch stirbt", so der Sprecher. Die 18-jährige Maria aus Zinnowitz wurde Mitte März leblos und mit Stichverletzungen in ihrer Wohnung aufgefunden. Da sie über soziale Netzwerke viele Bekannte außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns hatte, fahndete die Sonderkommission der Polizei bundesweit. Eine Obduktion ergab später, dass die junge Frau schwanger war.

Angeklagte belasten sich gegenseitig

Nach der Befragung von etwa 120 Zeugen hätten sich die Hinweise in Richtung des 21-Jährigen verdichtet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dieser habe bei seiner Festnahme im April in Zinnowitz Hinweise geliefert, die zur Festnahme des 19-Jährigen führten. Dieser habe bereits ein Geständnis abgelegt und befindet sich seit seiner Festnahme in einem psychiatrischen Haftkrankenhaus, der 21-Jährige sitzt weiter in Untersuchungshaft. Noch steht ein psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit beider Männer aus. In der Untersuchungshaft sollen sich beide gegenseitig belastet haben, allerdings seien beide Aussagen nicht deckungsgleich, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Termin für den Prozessstart steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.07.2019 | 14:00 Uhr