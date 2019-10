Stand: 04.10.2019 06:04 Uhr

Thomas-Cook-Pleite: Hilfe für Hotels in MV?

Die Pleite des Reiseveranstalters "Thomas Cook" und die Folgen für Tourimusanbieter in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen jetzt auch das Wirtschaftsministerium in Schwerin. Minister Harry Glawe (CDU) trifft sich am Vormittag mit Spitzenvertretern der Branche. Geplant ist ein Treffen mit dem Tourismusverband des Landes sowie dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga).

Schaden in Einzelfällen mehr als 100.000 Euro

Videos 05:43 Nordmagazin Thomas-Cook-Pleite bedroht kleine Hotels Nordmagazin Die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook ist besonders für kleine Hotels in MV Existenz bedrohend. Schon seit Juli sind offenbar die Rechnungen nicht mehr beglichen worden. Video (05:43 min)

Nach dessen Schätzungen sitzen mehr als 100 Häuser auf unbezahlten Rechnungen für Leistungen aus den Monaten Juli bis September. Allein auf Usedom seien Rechnungen von mehr als einer Million Euro unbezahlt geblieben. Ob das Land die Betriebe unterstützen wird, ließ Glawe bisher offen. Laut Dehoga beträgt der finanzielle Schaden pro Betrieb in den meisten Fällen zwischen 50.000 Euro und mehr als 100.000 Euro. Einige Kleinbetriebe mit geringen Bettenzahlen seien deshalb in ihrer Existenz bedroht. Die Betriebe hätten zwar die Übernachtungs- und Versorgungsleistungen erbracht, dafür jedoch kein Geld erhalten. Dies werde zu Entlassungen von Beschäftigten und zu Betriebsstilllegungen führen, sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz am Mittwoch.

