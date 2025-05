Stand: 14.05.2025 13:51 Uhr Demmin: Was ist mit der Oma los?

Am Dienstagnachmittag hat sich eine besorgte Nachbarin bei der Polizei in Demmin gemeldet. Demnach würde eine Seniorin in merkwürdiger Haltung auf ihrem Balkon sitzen. Ihr Kopf liege seit fast einer Stunde komisch auf dem Balkontisch. Wie die Polizei mitteilte, befürchtete die Anruferin, dass ihr etwas passiert sein könnte. Daraufhin sind Polizisten hingefahren, haben an der Tür geklingelt und trafen auf eine putzmuntere 87-jährige Frau. Die Seniorin erklärte den Beamten, dass sie sich häufiger mit dem Kopf längere Zeit auf den Tisch lege, weil sie so ihre Muskulatur am besten entspannen könne. Von der Polizei heißt es dazu: besser einmal mehr aufmerksam sein, als einmal zu wenig.

