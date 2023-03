Telekommunikation auf Rügen gestört Stand: 21.03.2023 11:37 Uhr Auf Rügen gibt es derzeit Probleme mit der Telekommunikation. Betroffen ist neben einem Gewerbegebiet und dem Westen der Insel auch Hiddensee.

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte offenbar in der Nacht von Sontag auf Montag in einem zentralen Kabelschacht der Telekom in Bergen auf Rügen mehrere Kabel für Funknetz und Internet durchtrennt. Betroffen von der Störung sollen das Gewerbegebiet Bergen, die Bereiche Gademow, Gingst, Trent, Wittow, Samtens, Rambin, Altefähr und auch die Insel Hiddensee sein.

Geschätzter Schaden: 60.000 Euro

Nach Unternehmensangaben soll die Reparatur der Kabel mindestens 24 Stunden in Anspruch nehmen. Der Schaden wird von der Polizei derzeit auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Ermittler prüfen außerdem, ob es einen Zusammenhang mit einem ebenfalls in Bergen auf Rügen angegriffenen Kabelschrank eines anderes Anbieters in der Nacht zuvor gibt. Dort wurden Glasfaserkabel durchtrennt, der Schaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

