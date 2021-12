Studie: Usedomer sehen Tourismus überwiegend positiv Stand: 09.12.2021 14:21 Uhr Die Einwohner von Usedom sehen den Tourismus auf ihrer Insel überwiegend positiv. Das geht aus einer Studie zur Tourismusakzeptanz hervor. Allerdings haben die Insulaner auch Befürchtungen, dass zu viele Urlauber kommen.

Die Mehrheit der Usedomer lebt gern auf Usedom und wisse, wie wichtig der Tourismus für die Insel ist, heißt es in der Studie. Demnach haben mehr als 80 Prozent der Befragten angegeben, Urlaubern gegenüber freundlich und hilfsbereit aufzutreten. Mehr als zwei Drittel der Befragten gaben aber auch an, dass Usedom - gerade in den Sommermonaten - zu voll sei. 90 Prozent meinen, der Tourismus auf Usedom verursache Verkehrsprobleme.

Tourismusverband startet Kampagne "Du bist Usedom"

Diese Probleme müssten durch die Politik auf allen Ebenen sowie von den touristischen Anbietern gelöst werden, sagte die Vorsitzende des Tourismusverbandes der Insel Usedom, Nadine Riethdorf. Um als ersten Schritt die Tourismusakzeptanz zu erhöhen, startet der Tourismusverband der Insel die Kampagne "Du bist Usedom", die sich an Einheimische richtet.

Weitere Informationen Tourismus: Nur halb so viele Gäste wie im Vorjahr Die Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommerns hat wegen Corona eine historisch schlechte Halbjahresbilanz für 2020 gezogen. Es kamen nur halb so viele Gäste wie im Vorjahr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.12.2021 | 15:00 Uhr