Stromleitung reißt nach Brand, Urlauberin stirbt

Bei einem Unfall nahe Hohen Wangelin nördlich von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montagabend eine Urlauberin ums Leben gekommen. Sie wurde auf einem nicht offiziell ausgewiesenen Campingplatz am Malkwitzer See durch eine herabstürzende Hochspannungsleitung tödlich verletzt.

Leitung riss durch brennendes Wohnmobil

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, war ein Wohnmobil zuvor aus bislang noch nicht bekannter Ursache in Brand geraten. Der Camper habe zunächst selbst versucht, das Feuer zu löschen. Durch die entstandene Hitze sei eine darüber hinweg führende Starkstromleitung gerissen und auf das Wohnmobil gefallen. Die 22 Jahre alte Urlauberin aus Bayern wollte dem Wohnmobil-Camper helfen. Dabei traf sie die gerissene Stromleitung und verletzte sie so schwer, dass sie trotz sofort eingeleiteter erster Hilfsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Der 47-jährige Nutzer des Wohnmobils konnte sich retten.

Brandursache ist bislang noch unklar

Zwei weitere 17 und 19 Jahre alte Urlauber aus Bayern, die mit der Verunglückten dort waren, seien bei der ersten medizinischen Hilfe für die Frau verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Weitere Details des Vorfalls waren zunächst unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden. Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler bislang aus.

