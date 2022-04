Stand: 07.04.2022 11:54 Uhr Stralsund: Ostseestaal unterzeichnet Pachtvertrag

In Stralsund ist der erste Vertrag mit einem Pächter auf dem Gelände der ehemaligen MV Werften unterzeichnet worden. Es ist die bereits in Stralsund ansässige Firma Ostseestaal. Stralsund hatte nach der Insolvenz der MV-Werften Ende Februar das Werftgelände für 16,5 Millionen Euro gekauft und will darauf einen Maritimen Gewerbepark entwickeln. Bei Ostseestaal entstehen unter anderem Elektrofähren, aber auch die neue Aussichtsplattform für den Königsstuhl. Bis zu 50 zusätzliche Arbeitsplätze hat Ostseestaal in der gepachteten Halle 7 angekündigt. Den nächsten Pachtvertrag will Stralsund mit dem norwegischen Schiffbauunternehmen Frosen Yards unterzeichnen. | 07.04.2022 11:53