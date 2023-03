Stand: 18.03.2023 14:07 Uhr Stralsund: Bewerbertag bei der Polizei

Wer sich für den Beruf interessiert, konnte sich am Sonnabend informieren und auch direkt bei der Polizei bewerben. Rainer Dittschlag, der Leiter der Poliozeiinspektion in Stralsund, zieht nach dem Tag eine positive Bilanz. Der erste Schritt bei dem Auswahlverfahren ist ein Diktat. Das konnte schon vor Ort geschrieben werden. 32 Männer und Frauen haben daran teilgenommen, 23 von ihnen haben bestanden. Für sie geht es demnächst an der Polizeischule in Güstrow weiter. Dort erwartet sie ein kognitiver Leistungstest und eine Sportprüfung. Die Ausbildung beginnt dann im August.

