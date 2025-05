Stand: 19.05.2025 08:03 Uhr Rostocker Handballer gewinnen 1. Aufstiegsspiel

Im Kampf um die Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga hat der HC Empor Rostock einen ersten Erfolg erzielt. In der Stadthalle erkämpfte sich Empor vor über 4.100 Zuschauern einen knappen 27:26 Erfolg über den HC Oppenweiler/Backnang, den Meister der Südstaffel. Am kommenden Sonntag (25.5.) müssen die Rostocker zum Rückspiel in Baden-Württemberg antreten. Ist der HC Empor in der Summe beider Spiele am Ende der Gewinner, geht es in die nächste Runde.

Auch Dolphis Frauen mit Erfolg in der Aufstiegsrunde

Ebenfalls erfolgreich waren die Frauen des Rostocker HC. Die Dolphins gewannen das erste Heimspiel der Aufstiegsrunde am Samstagabend gegen den Frankfurter HC mit 29:23. Damit haben die Rostockerinnen einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Das erste Spiel der Aufstiegsrunde hatten sie vor einer Woche bei der SG Kirchhof 24:27 verloren. Das nächste Spiel erwartet die Spielerinnen des Rostocker HC am kommenden Sonnabend (24.5.). Dann ist die bisher ungeschlagene HSG Freiburg zu Gast in der Fiete Reder Halle.



