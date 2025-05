Stand: 18.05.2025 11:22 Uhr Dassow: Pharma-Hersteller erweitert seine Produktion

Der Pharma-Hersteller AqVida erweitert seine Produktion in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg). Am Freitag hat das auf Krebsmedikamente spezialisierte Unternehmen eine neue Produktionshalle mit einer Fläche von 750 Quadratmetern eingeweiht. In dem erweiterten Werk werden Medikamente und Verpackungen gesichtet und geprüft, bevor sie an die Patienten gehen. AqVida beschäftigt am Standort in Dassow derzeit knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuell sucht das Unternehmen weiteres Personal für die Produktion.

