Greifswalder Unternehmen HanseYachts blickt auf Rekordjahr zurück

Das Unternehmen HanseYachts ist nach eigenen Angaben sehr zufrieden mit dem aktuellen Geschäftsjahr. Etwa 500 Segel- und Motorboote hätten die Werft in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in diesem Jahr verlassen. Insgesamt sei die Nachfrage nach Yachten zwar etwas zurückgegangen. Das börsendotierte Unternehmen konnte das aber erfolgreich ausgleichen: Sie haben zum Beispiel neue Montagelinien entwickelt - dadurch können sie schneller produzieren und die Kosten senken, sagt Stefan Zimmermann, Vorstand der HanseYachts AG. Die Firma blicke deshalb auf eines der erfolgreichsten Jahre der Unternehmensgeschichte zurück. Und bis zum Sommer seien die Auftragsbücher auch schon gut gefüllt. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter, 800 davon in Greifswald.

