De Woch up Platt in MV: Drööchnis un Stichwåhlen un Verkihrsståtistik Stand: 16.05.2025 14:10 Uhr Drööchnis, Stichwåhlen un Verkihrsståtistik: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 12. bet tau denn 18. Maimånd 2025.

Landrät’ un een Oberbörgermeister-Posten per Stichwåhl

Nå de Wåhlen an’t verläden Wäkenenn’ steiht fast: In Kreis Ludwigslust-Parchim blifft Stefan Sternberg von de SPD Landråt. In de annern dree Landkreisen is eene Stichwåhl nödig – un twors an’n 25. Mai. In denn Kreis Ludwigslust-Parchim sünd mit 50,6 % de mihrsten Minschen tau Wåhl gåhn. Heel anners in‘n Kreis Mäkelborgische-Seenplatt – hier hebben gråd mål 23,7 % von de Lü’, de wählen dörben, ehre Stimmen afgäben. Ok de Wåhl tau dat Amt von denn Oberbörgermeister in Niegenbramborch ward ierst dörch eene Stichwåhl klor måkt.

Väl tau minner Wåder vör de Landwirtschaft

Wiel dat bi uns in´t Land väl tau drööch is, hett de Landwirtschaft dull tau lieden. Siet dat End von denn Januor hett dat binåh keen Rägen nich gäben. Dorvon kümmt: De Spitzen von´t Kuurn warden gäl. De Raps schmitt siene Bläuden af. Ok Zuckerröven mückern, besünners dor, wo de Ierdboden licht sünd. Väle Åft- un Gemüsbuern bringen Wåder up ehr Feller. Ut dat NDR-Wäderstudio up Hiddensee heet dat, dat keen dullen Rägen in Sicht is.

Minner Unfälle åwer mihr Dote

De Tåhl von Unfällen in Stråtenverkihr is 2024 in’n Vergliek tau dat Vörjohr een bäden dål gåhn. Dat steiht in een Statistik binnen, de dat Binnenministerium disse Wäk vörlecht hett. Bi de üm un bi 55.000 Unfällen sünd nå de Statistik åwer dütlich mihr Minschen ümkåmen. In´t verläden Johr sünd 93 Minschen up de Stråten bi uns in Land storben – binåh duwwelt so väle as in’t Johr 2023.

Buarbeiten an de Rügenbrüch

De Rügenbrüch is wägen Buarbeiten för de tokåmen fief Wäken dicht. In disse Tied möten de Lü´ mit ehre Autos œwer denn ollen Rügendamm fohren. Tau Pingsten sall de Brüch åwer kort wedder upmåkt warden - för denn Fieerdachsverkihr. Glieks dornå gåhn de Arbeiden denn wieder un de Brüch ward wedder dichtmåkt.

Plattdüütsch: Mäkelborg un Bramborg fieern Volksdichter

An’n Sünndach in een Wäk geiht dat bi uns in´t Land los mit de plattdüütschen Wäken. Läsungen, Konzerte, Vördräch, Theoterupführungen un Stadtrundgäng sallen wiesen, wo krägel un läwig de plattdüütsche Språk in uns Land is. Mit unse Nåwers ut Bramborg gifft dat in dit Johr een besünnere Tausåmenarbeit: Tohop ward de 150. Geburtsdach von de Uckermärkischen Volksdichter Max Lindow fieert – ünner annern bi een Chorfest in Bröllin an‘n 13. Juni. De NDR teikent dor denn ok eene niege Utgåf von de Plappermoehl up. De Nuurddüütsche Rundfunk ünnerstütt de plattdüütschen Wäken.

