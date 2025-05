Stand: 18.05.2025 12:00 Uhr Fußball: Pokalfinale Demmin gegen Kummerow am 21. Juni in Tutow

Tutow und Röbel werden in diesem Jahr die Austragungsorte der Finalspiele um den Fußball-Pokal der Mecklenburgischen Seenplatte sein. In Tutow treffen im Endspiel der Männer am 21. Juni der Demminer SV 91 und Rot Weiß Kummerow aufeinander. Zuvor geht es um den Cup der Senioren. Bei den über 35-Jährigen kommt es zum Klassiker 1. FC Neubrandenburg gegen TSG Neustrelitz. Eine Woche zuvor werden am 15. Juni auf dem Friesensportplatz in Röbel die Pokalendspiele des Nachwuchses ausgetragen. Dabei stehen sich der 1. FC Neubrandenburg und der SV Waren (E-Junioren), SV Sturmvogel Völschow und 1. FC Neubrandenburg (D-Junioren), FSV Altentreptow und MSC Waren (C-Junioren) sowie der Penzliner SV und der FSV 1919 Malchin (B-Junioren) gegenüber.

