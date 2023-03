Stand: 24.03.2023 18:28 Uhr Stralsund: Auffälliger Schüler löst Polizeieinsatz aus

An einer Stralsunder Schule ist es am frühen Freitagnachmittag zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gekommen. Auslöser war laut Polizei das auffällige Verhalten eines 13-jährigen Schülers. Eine bedrohliche Situation sei nicht auszuschließen gewesen. Ersten Erkenntnissen zufolge könne sich der Teenager in einer besonders psychisch belastenden Situation befunden haben, hieß es weiter. Menschen waren nicht in Gefahr. Weitere Details wollte die Polizei zum Schutz des Kindes nicht bekannt geben.

