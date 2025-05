Stand: 18.05.2025 11:19 Uhr Rostock: Citylauf startet mit hoher Beteiligung

Der Rostocker Citylauf ist am Sonntag mit besonders vielen Läuferinnen und Läufern gestartet. Laut dem Organisationsteam gab es für die 33. Auflage schon vor einigen Tagen faktisch keine Startnummern mehr. Zuletzt sei die große Laufveranstaltung 2019 ausverkauft gewesen. Die Teilnehmenden konnten aus verschiedenen Wettbewerben wählen, mit Streckenlängen zwischen drei und 21 Kilometern. Die Startpunkte der Läufe befinden sich am Neuen Markt, dem Grünen Tor sowie am Uniplatz. Für die Dauer der Veranstaltung sind mehrere Straßen in der Rostocker Innenstadt gesperrt worden. Die Veranstalterinnen und Veranstalter hatten im Vorfeld empfohlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ein Teil der Einnahmen des Citylaufs geht an die Pflanzaktion "Mein Baum für Rostock".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.05.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock