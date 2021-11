Stavenhagen: Baustart für Klärschlammverbrennungsanlage Stand: 10.11.2021 08:36 Uhr Auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage in Stavenhagen beginnt der Bau einer gesonderten Anlage zur Verwertung von Klärschlamm. Die Stadt erwartet mehr Lkw-Verkehr und fordert eine Umgehungsstraße.

In Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist heute offizieller Baustart für die Klärschlammverbrennungsanlage. Die Firma EEW will rund 50 Millionen Euro investieren. Der Bau einer neuen Anlage ist notwendig, weil es gesetzliche Regelungen gibt, dass Klärschlamm - der Abfall aus Kläranlagen - separat verbrannt werden muss, um daraus Phosphor recyceln zu können.

Neubau neben bestehender Müllverbrennungsanlage

Die neue Anlage in Stavenhagen soll schon 2023 in Betrieb gehen und dann rund 160.000 Tonnen Klärschlamm im Jahr verwerten. Die EEW Energy from Waste GmbH betreibt an der B194 in Stavenhagen schon eine Verbrennungsanlage für energiereiche Reststoffe aus Hausmüll. Der daraus gewonnene Dampf und die Energie werden zu großen Teilen in benachbarten Betrieben verwertet.

Stadt fordert Umgehung für zunehmenden Lkw-Verkehr

Die Stadtvertretung hatte den Bau der neuen Anlage dreimal abgelehnt, er wurde trotzdem durch das Land genehmigt. Bemängelt wurden vor allem die Pläne, dass in Stavenhagen auch Klärschlamm aus anderen Bundesländern verbrannt werden soll. Die Einwohner fürchten höhere Belastungen durch zunehmenden Lastwagen-Verkehr. Deshalb fordert die Stadt nun vom Bund den schnellstmöglichen Bau einer Umgehungsstraße.

Weitere Informationen Stavenhagen: Bau der Klärschlammanlage steht bevor Der Investor hat den vorzeitigen Baustart beantragt. mehr Rostock bekommt neue Klärschlamm-Anlage In Rostock wird die erste Klärschlammverbrennungsanlage des Landes gebaut. Das hat die Bürgerschaft am Mittwochabend beschlossen. Die Anlage soll die Entsorgungsicherheit gewährleisten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.11.2021 | 08:30 Uhr