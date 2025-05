Stand: 13.05.2025 09:23 Uhr Greifswalder FC: Gudio Kocer verlässt Verein

Der Fußballregionalligist Greifswalder FC (Landkreis Vorpommern-Greifswald) muss in der kommenden Saison auf seinen Routinier Guido Kocer verzichten. Nach drei Jahren verlässt der Flügelspieler den Verein. "Mit Guido verlässt uns nicht nur ein erfahrener Spieler, sondern auch ein echter Publikumsliebling. Guido ist sowohl auf als auch neben dem Platz immer mit vollem Einsatz für den Greifswalder FC aufgetreten.", so Heiko Jaap, Vorstandsvorsitzender des Greifswalder FC. In dieser Saison musste der 36-Jährige verletzungsbedingt einige Partien von der Bank aus verfolgen: Von 33 Ligaspielen setzte der Linksfuß 15 wegen Verletzung und Krankheit aus. Im Vorfeld des letzten Saisonspiels gegen den Halleschen FC am Sonntag soll Gudio Kocer feierlich verabschiedet werden.

