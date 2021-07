Social-Media-Impfkampagne des Landes in der Kritik Stand: 07.07.2021 12:52 Uhr An der Impfkampagne Mecklenburg-Vorpommerns in sozialen Medien gibt es deutliche Kritik. Grund ist ein Motiv, das von vielen Menschen als oberflächlich angesehen wird.

Das Foto zeigt eine junge Frau mit wehenden Haaren und breitem Lachen. Neben Herz- und Lach-Emojis steht der Spruch "Ich lass mich impfen, weil ich tanzen will." So sieht das Motiv aus, das die Staatskanzlei am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite gepostet hat und mit dem die Impfkampagne des Landes unterstützt werden soll - und seitens der Nutzer gibt es dafür viel Kritik.

"Das geht völlig am Grundthema des Impfens vorbei"

So schreibt eine Frau in den Kommentaren, sie habe sich impfen lassen, weil sie nicht krank werden wolle und ihren Mann schützen wolle - dieser sei Hochrisikopatient. Eine andere Userin kommentiert: "Das geht völlig am Grundthema des Impfens vorbei." Andere werfen ein, die Staatskanzlei baue Druck auf und schüre Ängste - Tanzen sei auch ohne Impfung jetzt schon möglich.

Weitere Motive geplant

Gestaltet wurde die Kampagne vom Landesmarketing, das der Staatskanzlei unterstellt ist - dieses hat für die Umsetzung offenbar eine Kommunikationsagentur aus Berlin beauftragt, mit der sie schon länger zusammenarbeitet. Wie teuer die Kampagne ist, dazu gibt es bisher keine Information. Geplant sind weitere Motive - eines zeigt eine Gruppe von sechs jungen Menschen - Kernaussage: Ich lasse mich Impfen, weil ich meine Freunde treffen will.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Spahn koppelt Lockerungen an Impfquote Gesundheitsminister Spahn hat Hoffnungen auf eine rasche Aufhebung der Corona-Beschränkungen gedämpft. Mehr Corona-News im NDR.de Live-Ticker. mehr

56 Prozent der Menschen in MV erstgeimpft

Das Impftempo in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich zuletzt verlangsamt, 56 Prozent der Bevölkerung haben mittlerweile eine erste Impfung bekommen, knapp 41 Prozent sind doppelt geimpft. Probleme beim Impfstoffmenge gibt es offenbar nicht mehr.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.07.2021 | 12:00 Uhr