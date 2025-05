Stand: 05.05.2025 13:45 Uhr Neuer Radweg zwischen Groß und Klein Kiesow freigegeben

Der Radweg an der Kreisstraße zwischen Groß und Klein Kiesow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Vormittag freigegeben worden. Die rund 1.100 Meter lange Strecke wurde innerhalb von sieben Monaten grundlegend erneuert, weil der vorhandene Radweg in einem mangelhaften Zustand war, so ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. "Die bestehende ungebundene Tragschicht, die mehrfach geflickt und ausgebessert wurde, ist in eine zweischichtige Asphaltbefestigung mit einer neuen Radwegbreite von 2,50 Meter umgebaut worden", heißt es vom Kreis. Eine Asphaltbefestigung müsse weniger gewartet werden und sorge für einen höheren Fahrkomfort. Der Um- und Ausbau hat rund 730.000 Euro gekostet. 90 Prozent davon wurden mit Fördermitteln des Landes finanziert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald