Schwesig geht juristisch gegen Hamburger CDU-Chef vor Stand: 15.02.2022 11:30 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach persönlicher Kritik an ihrer Haltung in der Ukraine-Krise Anwälte eingeschaltet. Sie verlangt vom Hamburger Bundestagsabgeordneten und CDU-Landeschef Christoph Ploß eine Unterlassungserklärung.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Es geht um Ploß' Aussagen in der ZDF-Talkshow "Lanz". Wie so oft war es auch am vergangenen Dienstag etwas hitzig in der Runde, es ging um den Ukraine-Konflikt, die Sanktionen im Falle eines russischen Angriffs und um die Haltung der SPD. CDU-Mann Ploß geriet dabei auch mit dem SPD-Chef Lars Klingbeil aneinander. Ploß sagte dann mit Blick auf die SPD und Manuela Schwesig: "Dann haben sie weitere Personen in der SPD-Spitze wie Manuela Schwesig, die klar sagt, also diese Völkerrechtsverletzungen, die interessieren mich nicht. Hauptsache, die Pipeline kommt in Betrieb. Sie hat das ziemlich deutlich gesagt."

Post von Hamburger Medien- und Presserecht-Kanzlei

SPD-Chef Klingbeil widersprach noch - aber damit war die Sache nicht erledigt. Kurze Zeit später bekam Ploß Post - und zwar von der Hamburger Medien- und Presserecht-Kanzlei Nesselauf - einer der Großen in der Szene. Die hat auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) schon häufig beauftragt, wenn er sich in den Medien ungerecht behandelt sieht. Und jetzt ist die Kanzlei für Manuela Schwesig aktiv.

CDU-Chef Ploß zeigt sich unbeeindruckt

Schwesig verlangt von Ploß eine Erklärung, seine Aussagen nicht zu wiederholen - denn die seien schlicht unwahr. Bei Verstößen werde eine Vertragsstrafe von 10.000 Euro fällig. Ploß zeigt sich unbeeindruckt, er will die Erklärung nicht unterschreiben. Der Hamburger CDU-Landeschef spricht von einem Einschüchterungsversuch. Anstatt juristisch auf Kritiker loszugehen, sollten Frau Schwesig und die SPD endlich deutlich machen, dass es im Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine keine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 geben könne, meinte er.

Anwaltskosten trägt der Steuerzahler

Die Staatskanzlei in Schwerin bestätigte das juristische Vorgehen. "Wir wehren uns gegen eine unwahre Behauptung", sagte Regierungssprecher Andreas Timm. Und er macht auch klar, dass es in dem Streit-Fall um das Handeln der Ministerpräsidentin gehe. Das heißt auch: Die Kosten für den Spitzen-Anwalt trägt der Steuerzahler. Aus der CDU gibt es Kritik. Es könne nicht sein, dass Schwesig mit öffentlichen Geld gegen Kritiker aus anderen Parteien vorgehe.

