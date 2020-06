Stand: 05.06.2020 11:01 Uhr - NDR Info

Schwesig: MV bleibt bei schrittweisen Lockerungen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den bisherigen Lockerungs-Kurs ihrer Regierung in der Corona-Krise verteidigt. Es müsse alles getan werden, um eine zweite Infektionswelle und damit ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens zu verhindern, sagte Schwesig im Hörfunk-Interview auf NDR Info: "Wir gehen den Lockerungs-Kurs Schritt für Schritt - in Verantwortung für die Gesundheit unserer Menschen. Aber eben auch, um das öffentliche Leben wieder herzustellen."

Kita-Öffnungen "wichtige Entlastung für berufstätige Eltern"

Sie erhalte zahlreiche Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern, in denen sie Unterstützung für ihren Kurs erhalte. Die SPD-Politikerin verwies zugleich darauf, dass Mecklenburg-Vorpommern schon früher als andere Länder Lockerungen ermöglicht habe: "Zum Beispiel gehen bei uns schon alle Kinder wieder in die Kita - und wir werden auch nach den Ferien die Schulen wieder für den Regelbetrieb öffnen." Dies sei wichtig und eine Entlastung für berufstätige Eltern, so Schwesig weiter.

Geringe Infektionszahlen im Nordosten

Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise werden in Mecklenburg-Vorpommern am Sonnabend weiter gelockert. Dann dürfen sich bis zu zehn Menschen mehrerer Haushalte wieder an öffentlichen Orten treffen. Zuvor waren nur Treffen unter Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum möglich.

Im Nordosten gibt es im bundesweiten Vergleich die mit Abstand geringsten Corona-Zahlen - sowohl absolut als auch in Bezug auf die Einwohnerzahl. Bis Donnerstag waren landesweit 764 bestätigte Corona-Fälle bekannt. Das sind 47 je 100.000 Einwohner. Der deutschlandweite Durchschnitt beträgt 220 Fälle je 100.000 Einwohner. Die meisten Infizierten gelten inzwischen als genesen. 20 Menschen starben bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in MV.

