Stand: 05.05.2025 14:10 Uhr Streit auf Schweriner Spielplatz: Polizei sucht Zeugen

Im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz ist es am Samstagabend gegen 20:45 Uhr auf einem Spielplatz in der Bürgelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Männer - ein 42-Jähriger und ein 26-Jähriger - zunächst in einen verbalen Streit. Der jüngere der beiden soll im Verlauf des Streits mit einem Messer und einer Glasflasche auf den anderen losgegangen sein. Verletzt wurde niemand - das mutmaßliche Opfer konnte den Angriff abwehren. Hintergrund soll eine missverstandene Geste gegenüber der Partnerin des Tatverdächtigen gewesen sein. Beide Männer waren alkoholisiert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin