Schwerlaster kommt von Fahrbahn ab - A20 zeitweise gesperrt Stand: 13.01.2022 16:00 Uhr Auf der A20 bei Tribsees ist ein Schwerlastfahrzeug am frühen Morgen von der Fahrbahn abgekommen. Für die Bergung musste die Autobahn in Richtung Rostock gesperrt werden.

Ein Unfall mit einem Schwerlasttransporter hat am Donnerstag für Behinderungen auf der Autobahn 20 bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) gesorgt. Der Lastwagen war am frühen Morgen im Bereich der Autobahnbaustelle in Fahrtrichtung Rostock nach rechts auf den Grünstreifen gekommen und schräg zur Seite gekippt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Unfallursache unklar

Das Fahrzeug hatte drei tonnenschwere Spulen für Windkraftanlagen geladen. Das Gespann war laut Polizei aber deutlich schwerer als die erlaubten 40 Tonnen Gesamtgewicht. Für die Bergung des Lkw durch ein Spezialunternehmen musste die Autobahn für zwei Stunden gesperrt werden. Die Sperrung konnte am frühen Nachmittag dann aufgehoben werden.

Der 26-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Warum er mit seinem Lkw von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar.

