Stand: 12.05.2025 19:00 Uhr Rügenbrücke fünf Wochen gesperrt

Die Rügenbrücke ist ab Dienstag fünf Wochen lang gesperrt. Nur am Pfingstwochenende sowie an dem Freitag davor und dem Dienstag danach wird sie für den Verkehr freigegeben. Allerdings nur auf einer Fahrspur in jeder Richtung. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten. Vor der Brücke auf der Stralsunder Seite wird die Fahrbahndecke mit der eingebauten Technik erneuert, teilt das Straßenbauamt Stralsund mit. Außerdem werden die Anzeigetafeln über der Straße modernisiert. Der Verkehr wird während dieser Zeit über den alten Rügendamm umgeleitet. Der Schiffsverkehr ist deswegen in diesem Bereich auch eingeschränkt. Bei der Ziegelgrabenbrücke entfallen Öffnungszeiten, um 12.20 Uhr öffnet sie in den kommenden Wochen gar nicht. Von Montag bis Donnerstag entfällt zusätzlich die Öffnung um 8.20 Uhr.

