Stand: 28.01.2020 04:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin ruft "Klimanotstand" aus: CO2-neutral bis 2035

Die Stadt Schwerin hat den sogenannten Klimanotstand ausgerufen. Das beschlossen die Stadtvertreter am Montagabend. Bis 2035 soll Schwerin nun CO2 neutral sein. Dann soll die gesamte Energieversorgung der Landeshauptstadt aus erneuerbaren Quellen kommen.

Demonstranten übergaben offenen Brief

Außerdem muss die Stadtverwaltung nun künftig bei allen Entscheidungen und Beschlüssen die möglichen Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen- zum Beispiel bei neuen Straßenbauvorhaben. Hinzu kommt, dass die Verwaltung bis Ende des Jahres ein Energiekonzept erstellen soll. Vor der Sitzung hatten rund 120 Menschen für mehr Klimaschutz vor dem Rathaus demonstriert und einen offenen Brief an die Stadtvertreter übergeben.

Rostock beendete seinen "Klimanotstand" im Januar

In Mecklenburg-Vorpommern haben bereits Greifswald, Ludwigslust und Rostock den "Klimanotstand" ausgerufen. In Rostock wurde er am 2. Januar jedoch für beendet erklärt.

