Schwerin: Vermisster Junge tot im Lankower See gefunden Stand: 18.08.2021 05:12 Uhr Mit Rettungsbooten, einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera und einer Drohne hatten die Einsatzkräfte seit Sonntag in Schwerin nach einem Kind gesucht. Nun wurde der Junge tot geborgen.

Einsatzkräfte fanden den leblosen Körper des Zwölfjährigen am Dienstag unweit der Stelle, an der der Junge am Sonntag zuvor beim Schwimmen zuletzt gesehen wurde. Die genaue Todesursache sei bisher noch unklar und werde untersucht.

Junge war beim Baden plötzlich untergegangen

Der 12 Jahre alte Junge war am Sonntag mit Bekannten unterwegs. Ermittlungen ergaben, dass er im Lankower See hinter einem Boot her geschwommen, dann plötzlich untergegangen und nicht wieder aufgetaucht sei.

Ufer wurde systematisch abgesucht

Seit Sonntagabend suchten Dutzende Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DRK und DLRG auf, über und unter Wasser nach dem Kind. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sowie eine Drohne und Taucher waren im Einsatz. Der Lankower See ist etwa 1,5 Kilometer lang und bis zu zehn Meter tief. Die Sichttiefe ist wegen des trüben Wassers und starken Algenwachstums gering.

