Stand: 04.12.2021 16:54 Uhr Schwerin: Kerstin Holze zur DOSB-Vizepräsidentin gewählt

Die Schwerinerin Kerstin Holze ist zur Vize-Präsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt worden. Neben der Fachärztin für Kinder und Jugendmedizin wurden vier weitere Vizepräsidenten ernannt. Neuer Präsident ist Thomas Weikert. Die 41-jährige Holze zeigte großes Engagement als Vorsitzende in der Deutschen Kinderturn Stiftung und als Präsidiumsmitglied beim Deutschen Turner Bund. Holze hat drei Söhne. In der Corona-Pandemie machte sie sich immer wieder dafür stark, dass Kinder Sportangebote bekommen sollen. Durch Bewegungsmangel sei die körperliche und geistige Entwicklung gefährdet. In ihrer Tätigkeit bei den Helios-Kliniken habe sie dort viele Kinder erlebt, die unter Gewichtszunahme leiden und in der motorischen Entwicklung gehemmt seien. | 04.12.2021 16:53

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.12.2021 | 17:00 Uhr