Schwerin: Einen Kita-Tag fast ohne Strom geprobt Stand: 02.11.2022 13:02 Uhr Mehr als 2.000 Kita-Kinder in Schwerin haben den Ernstfall eines Stromausfalls geprobt. "Stromfrei durch den Tag" hieß es in allen Einrichtungen der städtischen Kita-Gesellschaft.

In den städtischen Kindertagesstätten in Schwerin sind am Mittwoch Licht und elektrisch betriebene Geräte ausgeblieben. "Stromlos durch den Tag" hieß das Projekt, mit dem die stadteigene Kita GmbH testen wollte, wie die Einrichtungen mit einem Strom-Blackout umgehen würden und wie die Kinder reagieren.

Vorher LED-Leuchten gebastelt

Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) lobte den Stresstest bei einem Besuch in der Kita "Waldgeister". Die Idee, die Kinder spielerisch mit dem Thema Energie vertraut zu machen und zugleich den Erwachsenen zu ermöglichen, Schlussfolgerungen zu ziehen, sei ideal. Einen Ernstfall könne niemand exakt vorhersagen, doch eine solche Vorbereitung könne helfen, dann nicht in Panik zu verfallen. Die städtischen Kitas in Schwerin werden von mehr als 2.000 Kindern besucht. Die Kinder hatten den Angaben zufolge LED-Leuchten gebastelt, die mit Batterie laufen. Der Essensanbieter lieferten kalte Gerichte und die Größeren wollten mit dem Hausmeister mittags grillen.

