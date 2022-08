Schwerer Sportbootunfall auf dem Ribnitzer See Stand: 17.08.2022 05:54 Uhr Bei einem Sportbootunfall auf dem Ribnitzer See ist am Dienstagabend eine Frau tödlich verunglückt. Acht weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Ein Sportboot ist offenbar seitlich von hinten auf ein vor ihm fahrendes Boot aufgefahren. Die Vermutung ist, dass das zweite mit hohem Tempo unterwegs war.

Bisher keiner der Unfallbeteiligten ansprechbar

Laut Wasserschutzpolizei war das vorausfahrende Boot ein älteres Modell, das maximal 12 km/h schafft. Auf diesem befanden sich sechs Menschen, sie gehörten wohl alle zu einer Familie. Das zweite, aufgefahrene Boot war hingegen hoch motorisiert und mit drei Menschen besetzt. Derzeit kann der Unfall, bei dem eine 66 Jahre alte Frau verstarb, noch nicht rekonstruiert werden, weil niemand von den Bootsbesatzungen ansprechbar ist. Alle Überlebenden,besonders die beiden Bootsführer, sind schwer verletzt und stehen zusätzlich unter Schock. Sie wurden in Kliniken in Rostock und Ribnitz gebracht. An den Booten entstand Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.08.2022 | 05:30 Uhr