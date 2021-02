Sturm und Schnee auf Rügen: Autos stecken fest Stand: 08.02.2021 07:56 Uhr Starker Ostwind und Minus-Temperaturen bestimmen auch in der neuen Woche das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern. An der gesamten Ostseeküste kann es heute kräftig schneien. Auf Rügen ist es zu Schneeverwehungen gekommen.

Betroffen ist die Nordspitze der Insel Rügen. Dort, auf der Landstraße zwischen Altenkirchen und Putgarten am Kap Arkona, sind drei Autos eingeschneit. Ein Feuerwehrauto hat sich festgefahren. Eine Schneefräse war am Morgen im Einsatz. "Wir haben hier am Kap Arkona seit mehren Tagen sehr heftigen Schneesturm - aber nur hier oben im Ort bei uns", sagte der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Putgarten, Andreas Heinemann, NDR 1 Radio MV.

"Lage hier ist komplett anders"

Heinemann warnte davor die Landstraße zwischen Altenkirchen und Putgarten zu befahren: "Die Lage ist hier komplett anders als in den anderen Orten auf Rügen. Hier stecken immer noch Autos im Schnee. Die Feuerwehr ist seit Mitternacht im Einsatz." Trotz des Schneesturms mit Windstärken von 9 bis 10 kämen immer noch Autos nach Putgarten hochgefahren. "Hier ist tatsächlich genug Arbeit - auch ohne Leute, die sich erneut festfahren."

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee - vier Meter hohe Wellen

Nach Angaben des Meteorologen Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee könnte sich die Lage im Norden Rügens noch verschärfen. Im späteren Tagesverlauf und vor allem in der Nacht dürften demnach im gesamten Küstenbereich kräftige Ostsee-Schneeschauer niedergehen. Auf Rügen und Hiddensee müsse mit Neuschneemengen zwischen 10 und 30 Zentimetern - auf Wittow unter Umständen sogar bis zu 50 Zentimetern - gerechnet werden. Der Wind wehe in Böen stürmisch bis Stärke 9 und 10. Vor Rügen sind vier Meter hohe Wellen möglich, wie Kreibohm NDR 1 Radio MV sagte.

"Es ist lausig kalt" - gefühlte Temperatur bis minus 18 Grad

Der Fährverkehr zwischen Rügen und Hiddensee wurde eingestellt. Wegen der heftigen Schneefälle in der Mitte Deutschlands fallen zahlreiche Fernverkehrszüge in Richtung Hamburg und Berlin aus. Der Regionalverkehr in Mecklenburg-Vorpommern fährt aber. "Es ist lausig kalt", sagte Kreibohm. Die Temperaturen lagen in der Nacht zwischen minus zehn Grad im Bereich Uecker-Randow und -2 Grad an der Ostseeküste. Wegen des eisigen Ostwindes fühlten sich die Temperaturen aber wie minus 15 Grad oder minus 18 Grad an. Zum Mittwoch hin nehme der böige Wind wieder etwas ab, ehe er danach wieder stärker werde, so Kreibohm. Die eisigen Temperaturen werden auch weiter das Wetter im Nordosten bestimmen, meint der Meteorologe.

