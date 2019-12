Stand: 31.12.2019 16:51 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostocker tötet Eltern - Haftbefehl beantragt

Ein Mann und eine Frau sind am Dienstag in einer Plattenbauwohnung in Rostock-Dierkow erstochen aufgefunden worden. Zuvor hatte der 39-jährige Sohn der beiden die Tat gestanden. Der Deutsche sei gegen neun Uhr bei der Polizei erschienen und habe erklärt, seine Eltern getötet zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Behörde beantragte Haftbefehl gegen den 39-Jährigen.

Hintergründe noch unklar

Der mutmaßliche Täter wurde nach seinem Geständnis auf einer örtlichen Polizeiwache vorläufig festgenommen. Zum Tathergang habe er sich bislang nicht geäußert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft NDR 1 Radio MV. Der Sohn soll in der elterlichen Wohnung noch ein Zimmer gehabt haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 31.12.2019 | 13:00 Uhr