Trotz Besucherrückgangs: Rostocker Zoo erfolgreichster Europas

Stand: 18.01.2022 11:46 Uhr

Der Zoo Rostock ist laut Zoo-Ranking zum dritten Mal in Folge erfolgreichster Zoo Europas - in der Kategorie über 500.000 Besucher. Die offizielle Auszeichnung "Best European Zoo Award" wird Corona-bedingt vom britischen Zoo-Experten Anthony D. Sheridan zu einem späteren Zeitpunkt überreicht.